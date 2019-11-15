香港中文大學示威者佔據校園與警方對峙

連日以來成為香港示威運動風暴中心的中文大學，其現任校長段崇智在今天發表公開信說，目前校園已被外來人士在內的蒙面示威者佔領，他要求所有外來人士立刻離開中大，也呼籲少部分仍然留在校園的成員盡早離開。假如大學不能繼續履行其基本使命及任務，我們須尋求相關政府部門協助，以解除當前的危機。

香港中文大學校長段崇智今天發表公開信，首先大學強烈譴責示威者堵路造成民不能安全通行的行為，並對數以十萬計的市民及道路使用者造成嚴重不便，致以深切的歉意。

公開信說，過去數天，逾千名蒙面人士因應網上號召到了中大，相信當中大部分並非中大學生，之後校園發生了更多違法事件，包括縱火、掘起大量磚塊、校巴及工作車輛被盜用；教學樓、宿舍及餐廳被毀壞或占據。此外，有人從校外運輸物資進入大學，以製造大量汽油彈；大學實驗室部分危險品及易燃品也被盜去，這些物品可被用作製造爆炸品，或對人身造成嚴重傷害。

信中指出，自周三起，大學的主要出入口也被蒙面示威者占據，校園內外都被大量障礙物堵塞，任何車輛不得進入，包括消防及救護車。所有進出大學的人士須向蒙面示威者展示身份證明，隨身物品及電話亦遭搜查才可放行。此舉嚴重侵犯大學成員的出入自由，造成恐慌。我們的校園已遭受包括外來人士的蒙面示威者佔領，情況完全失控及不可接受。

段崇智說，由於大學的運作已受到嚴重影響，他要求所有外來人士即時離開中大。大學是求學問的地方，而不是解決政治紛爭，甚至是製造武器、使用武力的戰場。假如大學不能繼續履行其基本使命及任務，我們須尋求相關政府部門協助，以解除當前的危機。

他在信末表示，因應校園目前的緊急狀況及安全隱憂，呼籲少部分仍然留在校園的成員盡早離開，直至校園回復安全及秩序，讓我們的同事可以展開清理及修復工作。只有大家同心協力，中大才可以走出陰霾。

(中時電子報)