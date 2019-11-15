三重區文化北路集合攤販促進會10月中旬向市議員陳啟能陳情，新北市共有6個夜市可使用消費券，但以夜市著名的三重地區卻無一處列入，經陳啟能日前總質詢時提出建議後，市場處向經濟部積極爭取，11月初正式公告核准三重文化北路集合攤販可開始使用消費券，促進在地商機。

立法委員余天與陳啟能今(15日)上午邀集新北市市場處、攤販促進會，一同至文化北路為攤商貼上標章，宣布納入經濟部夜市消費抵用券可使用地點，成為三重第1處、新北市第7處。

陳啟能指出，新北市原有6個地點可使用夜市消費券，「但獨漏以夜市著名的三重地區，認定標準到底在哪裡？」，經日前總質詢時提出後，市場處向經濟部積極爭取，終於在11月初正式公告核准文化北路集合攤販可開始使用消費券。

陳啟能表示，為擴大消費券使用商機，達到「貨出的去、人進得來、三蘆發大財」之實質效應，也要求觀光局研擬相關配套措施，觀光局觀光管理科長陳冠宇則回應，會在旅館櫃台設置新北市消費抵用券地點的告示牌，促進旅客消費。

另余天指出，新竹以北已發放16萬2378張，總價811萬8900元的消費券，但許多攤販陳情，實施時間太短，不利回收及推廣。

余天表示，希望經濟部能延長使用至明年，「這樣才能為全國夜市再創真正發大財」，與會的經濟部中部辦公室科長洪國爵則回覆，會朝這方向研擬辦理。

(中時 )