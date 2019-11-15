美國總統大選還沒開打，平壤當局似乎已經先選邊站。

北韓官媒朝中社今天發表評論，以強烈措詞痛罵參與民主黨總統初選的美國前總統拜登，不但多次以「瘋狗」字眼辱罵，甚至稱應該「盡早以棍棒打死」，對美國也許會更有利。拜登之所以遭北韓官媒重砲轟炸，導火線極可能是他曾批評北韓以及美國對朝政策。

這篇評論痛批，姑且不管政治人物的品格，拜登「連做人的起碼條件都不具備」，並大罵拜登前不久「再次拋出褻瀆朝鮮最高尊嚴的妄言」，膽敢觸犯朝鮮最高領導人的尊嚴，是一條含血噴人的瘋狗，狂犬病發作，「無論他是誰、躲到天涯海角，都必將遭朝鮮無情的懲罰」。

朝中社又稱熱衷選舉的拜登是「政治奸商」，「癡迷權力野心的瘋老頭」，並嘲笑拜登已經出現癡呆症末期的跡象，也許已經到了魂歸西天的時候。文中也彷彿呼應川普，以川普戲謔拜登的綽號「老是叫不醒的愛睡喬」來稱呼拜登。

不過朝中社沒有明確指出，拜登到底說了哪些褻瀆金正恩或辱及平壤當局的談話，不過，拜登今年稍早，曾以暴君批評金正恩，北韓隨即反嗆拜登是智障。

(中時電子報)