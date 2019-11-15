大政治大爆卦

國民黨今天召開臨時中常會，調整不分區立委名單，其中較具爭議的邱毅退出，但退將吳斯懷保留列第4，張顯耀則進榜。馬系人馬陳以信擠入安全名單，國民黨主席吳敦義退到第14，親韓的謝龍介卻越排越後面，改列15名。謝龍介驚爆說，不分區若衝到15名以上，他就宣布參選黨主席！

針對他不分區排第15，謝龍介在中天政論節目《大政治大爆卦》的庶民列車台南開講表示，尊重黨中央，更呼籲所有人支持國民黨，再怎麼不滿意，對國民黨有恨有氣，拿到這個票罵一聲、罵兩聲、罵3聲，但票還是要投下去。因為唯有國會過半，韓國瑜當總統才不會跛腳，不管吳主席排在第幾名，大家就因為這樣不投票嗎？謝龍介說：「我可以不當立法委員，我也會繼續為國民黨奮鬥！」

謝龍介指出，把他排到第15，表示黨中央對總統參選人韓國瑜更有信心，認為我們會過半，甚至我們的不分區會衝到第16或第17。謝龍介甚至霸氣喊：「如果我在15名，各位可以衝進去，那我就宣布選黨主席，我會從台灣頭走到台灣尾，我會從鵝鑾鼻開始出發，走到三貂角，把國會贏到過半，然後我就參選黨主席！」

名嘴謝寒冰稍早則爆料說，新名單吳敦義第14、謝龍介第15⋯⋯假設這是真的，吳主席擺明告訴韓粉︰你們敢弄掉我，就是要謝龍介陪葬⋯⋯。謝寒冰甚至指，謝龍介說他如果能進立法院，他就要參選黨主席！

網友說：「吳主席還是放不下啊！殘念！」、「為了謝龍介能選黨主席，我改變心意了，政黨票投給謝，因他是言出必行的人，選上了立委就讓他來改變國民黨吧！」、「努力把謝龍介議員先送進立法院，再拱他選國民黨黨主席，這樣才能讓國民黨中、新生代出頭天。」

(中時電子報)