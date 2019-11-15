2019 TAKINO台北國際滑輪溜冰公開賽首金出爐，台灣世大運五金后楊合貞果然先聲奪人，以0.022秒些微差距，在女子10000公尺淘汰賽決賽率先拿下第一面金牌，終點劈腿壓線贏了代表屏東的劉懿萱，去年亞運金牌李孟竹則摘下銅牌。

本屆台北國際滑輪溜冰公開賽，首次邀請來自全球15個國家地區，在迎風河濱公園溜冰場舉辦，首日即摘下女子10000公尺淘汰賽金牌的楊合貞表示，「比賽結束還以為自己輸了，因為對手劉懿萱真的很強，也咬得很緊。」

對於這次比賽的規模，楊合貞也表示十分推崇，比賽真的辦得很好，硬體以及現場工作人員，都很有正式國際賽的感覺。以前國內比賽都是默默地出賽，默默地回家，但今天到了晚上，現場還留下來好多觀眾替選手加油，感覺很溫馨。這場比賽將是楊合貞今年最後一場賽事，預計休息一陣之後再來積極準備明年賽事。

成年男子組10000公尺淘汰賽戰況也相當激烈，來自屏東的柯福軒也是以0.014秒差距贏過今年世錦賽金牌的陳彥成，脫穎而出摘下金牌。

女子組200公尺計時賽決賽，則是由2017年500公尺計時賽締造新世界紀錄的陳映竹，以18秒761成績摘金；成年男子200公尺計時賽，由來自韓國朴建宇(Park Geon Woo)以17秒612拿下冠軍，我國短距離高手宋青陽則以17秒706摘下銅牌。

(中時電子報)