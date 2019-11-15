這次新光三越西門店的日本商品展還有販售ＡＶ女優的潮服。（程炳璋攝）

百貨公司日本商品展今年有起源於日本棒球聖地，酥脆多汁的「甲子園炸雞」。（程炳璋攝）

台南市中西區西門路上一家百貨公司周年慶每年都吸引150萬人次的顧客上門，今年活動起跑後，業者15日再推出日本商品展，共80家日本攤位分成「國民美食」、「職人現作」與「網美打卡景點」三大主題，要在周年慶期間拼集客率。

想要在台灣吃到日本話題美食，現在到台南市中西區西門路上一家大型百貨公司就可享受，80個日本攤位以美食居多，共有28個來自日本的職人現場料理，包括比臉大的花月堂巨無霸菠蘿麵包，單日賣出1000顆。起源於日本棒球聖地，酥脆多汁的「甲子園炸雞」、還有鶴一家拉麵與纓風壽司。

百貨公司舉辦的日本商品展今年加入日本潮服攤位，衣服上印有AV女優的卡通臉型，成為另類的焦點。

業者邀請日本東北的山形市參展，帶來拉麵、串燒、清酒等當地15家著名產品設攤。台南市副市長王時思感謝山形市在2017年與台南市成為友誼城市後，隨即展開各項交流，期盼兩市通過民間交流更加友好。

(中時 )