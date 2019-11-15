智利創作女歌手拉菲特（Mon Laferte）14日參加在美國舉行的拉丁葛萊美頒獎典禮，走紅毯時刻意袒胸露乳，高調抗議智利政府虐殺示威百姓。她在胸膛上寫著：「在智利，他們虐、姦、殺。」.

拉菲特上台領取最佳另類專輯獎時，朗誦了智利作家拉•辛加內拉（La Chinganera）的一首詩，「智利，你的痛讓我很痛。」

由地鐵票漲價引發的一連串反政府示威運動已經持續一個多月，已知至少造成20死、1000人傷。智利甚至為此取消APEC的主辦權以及氣候峰會，但民眾的怒吼絲毫未停止。

智利15日宣布，將在明年舉行公投，決定是否取代由前軍事獨裁者皮諾契頒佈、自1980年開始實施的憲法。至今憲法雖修了數次，但未闡明國家在提供教育和醫療方面的責任，而教育與醫療是這波示威抗議的主要訴求之一。

在執政聯盟與反對黨協商之後，智利國會議員稍早同意在2020年4月舉行憲法全民公投。

(中時 )