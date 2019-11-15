據南韓國際廣播電台15日報導，在美國國防部長艾思博（Mark Esper）表示將縮小美韓聯合空演規模後，北韓勞動黨副委員長兼朝鮮亞太和平委員會委員長金英哲14日發表談話稱，美國為重啟雙方對話作出了值得肯定的努力。

金英哲表示，他認為艾思博說的這番話意味著，美國將不會參加聯合空演或停止演習。他對美國為重啟對話作出的努力給予積極評價，認為這反映了川普總統的意志。

北韓還提出了重啟談判的前提條件。北韓外務省巡迴大使金明吉發表談話，要求美國撤回對北韓敵對政策。

北韓連續透過兩次談話對美國縮小美韓聯合軍演規模給予積極評價，且要求美國撤回對北韓敵對政策，顯示出北韓有意與美國進行對話。

據美聯社報導，艾思博在前往首爾出席美韓年度安保會議（SCM）的飛機上接受採訪時表示，如果對旨在消除北韓核計劃的外交協商有幫助，我們可以調整在南韓進行的美國軍事活動。

這並非艾思博首次表態可縮小美韓軍演規模，本月7日他在美國國防部例行記者會上也曾表示，為擴大「外交地平線」，可縮小美韓聯合空中演習。有分析認為，艾思博再次強調可調整美韓軍演規模，原因是北韓前一天發布聲明強烈譴責美韓軍演。

在談到南韓終止《韓日軍事情報保護協定》問題時艾思博表示，希望韓日能續簽協定。

(中時電子報)