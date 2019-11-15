台北酷課雲與線上教學平台「均一教育平台」合作，拍攝2.0版動畫教學影片，首推120部以生活情境發展的國中數學與理化全動畫教學影片，陽明高中8年級學生透過影片教學，直呼「數學考試從30分變及格」。

教育局長曾燦金表示，影片深入淺出輔助學生學習，目前已發表理化科60部及數學科20部影片，幫助學生於第2次段考前複習，數學科的另40部影片將在今年底之前完成上架，影片特色是透過動畫呈現抽象概念，並與觀看影片的人互動問答。

體育班石靖恩分享，因為是籃球校隊關係，平常有很多比賽跟訓練，有時候沒上到的課，回家會透過影片動畫方式來補課，透過有趣的故事與能更快瞭解理念。

曾燦金強調，對數學有恐懼感、害怕數學公式的學生，更可以透過動畫故事的發展，知道數學在日常生活的運用。例如「分數的乘方與比較大小」單元中，透過主角的彈跳球越彈越低的現象，幫助學生理解分數相乘的方法，同時也建立分數比較大小的核心概念。

均一平台教育基金會董事長呂冠緯指出，學生對數理科目常困惑於課程觀念太抽象、公式艱澀，再加上不理解「學這個有什麼用」，導致學習興趣缺缺，均一與酷課雲合作的數理動畫，打破「從課本觀念出發」的教學模式，改以「從日常生活情境出發」，藉由故事性的包裝，引發學生對學習的好奇心與興趣。

北市教育局資訊教育科長陳秉熙表示，明年將投入900萬元，拍攝60支9年級的理化，7下、8上的數學共100支，7上的生物60支，加起來共220支影片。

(中時 )