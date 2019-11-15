日本過去因實施「漢生病(俗稱痲瘋病)隔離政策」使前漢生病患者家屬遭受歧視，為恢復受害者及家屬的名譽，日本參議院15日通過漢生病問題基本修正法及補償法，最高付前患者家屬180萬日圓的補償金，戰前住在台灣及朝鮮半島的日本漢病患家屬也是補償的對象。

日本參議院15日通過漢生病問題基本修正法及補償法，預定近期內正式施行。日本厚生勞動省在法案施行的同時，將開始受理補償金的申請。

補償法的前文中記載，日本國會及政府針對受到偏見、歧視的漢生病患者家屬所遭受的苦痛感到「悔悟與反省」並「深深道歉」。

補償金的標準是，前患者的父母、子女及配偶等1等親可請領180萬日圓(約台幣51萬元)，兄弟及同居的甥兒、姪女、孫子、曾孫等2等至3等親可請領130萬日圓(約台幣37萬元)的補償。1等親及兄弟之外的家屬申請的條件是，必須與患者同居。戰前住在台灣、朝鮮半島及沖繩的日本患者家屬也是補償的對象。

申請期限是從法令施行起的5年內。提出申請者經厚生勞動省認定後，最快將在明年1月底開始付款。厚勞省估算，這次的補償對象約2萬4千人，支付總額約400億日圓(約近台幣114億元)。

(中時電子報)