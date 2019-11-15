35歲的青農李政峯原是汽車修護技師，12年前回台南白河種青皮椪柑，沒經驗的他獨自摸索，竟連續4年收入負成長，後來加入產銷班，到改良場等單位上課，參加產銷履歷驗證，收入終於轉虧為盈。他說，為了增加收益，產品質量及安全很重要，落實分級、篩選，供應符合市場需求的產品，也是提高營收的關鍵。

台南市白河區南寮可說是國內椪柑著名的產區之一，位於大凍山下南寮社區由於山坡地形排水良好，加上秋季期間山區日夜溫差大，所產的椪柑酸中帶甜、口感層次豐富，加上農友用心管理，產量穩定，令人難忘的風味不減。

但近年氣侯極端變化加上慣行農法加速土壤酸化，增加果園栽培難度的提高，白河區果樹產銷班第13班班長李政峯表示，回鄉從農之初，因為不熟悉果樹的特性及市場需求，年年虧損。

後來透過前輩及專家的協助並參加產銷履歷的驗證，提升品質及開創通路，讓李政峯的椪柑銷售漸入佳境。他表示由於今年氣候平順，且無颱風侵擾，使得今年的青皮椪柑品質良好，賣相佳，秋冬限定、歡迎大家來嘗鮮。

李政峯表示，農業是靠天吃飯的行業，自從從農後為了提高收益，除了學習栽培技術外，對於氣象、節氣、市場行情全都要涉獵，另外產品的通路及行銷也是要面對的課題，生活過的充實。

農糧署南區分署長姚志旺表示，產銷履歷的農產品生產歷程都必須依據台灣良好農業規範來管理且需經過第三方的驗證，因此貼有產銷履歷標籤的農產品是安心安全的保證，因此通過驗證的青皮椪柑不僅食用安心，風味、香氣更加濃郁。

此外，青皮椪柑不僅果肉可食，果皮也可做成中藥材「陳皮」，也有業者選用通過產銷履歷的青皮椪柑做成果茶醬，參加今年世界四大美食獎之英國2019 Great Taste Awards比賽並獲得一星殊榮認證。姚志旺表示，白河區南寮的青皮椪柑已近入盛產期，想嘗鮮的朋友，也可到產地逛逛，體驗現採鮮嘗的採果樂趣。

(中時 )