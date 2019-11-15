永康科技工業區。（台南市經發局提供／曹婷婷台南傳真）

台商回流投資台南，金額突破1000億元，日前投資台灣事務所審查通過群創光電股份有限公司之回台投資案，其中，投資台南金額就高達537.12億元，並可創造1130個就業機會。

根據統計資料顯示，截至目前，投資台南的台商回流投資共計24案，總投資金額將達1111.31億元、創造9579個就業機會，另審查中或洽談中還有2案。

台南市長黃偉哲表示，市政推動產經重鎮主軸，透過環境整備作為、產業措施及積極開發投資標的，吸引投資創造就業。未來無論是回流台商或是投資台南市企業，市府推動簡政便民措施，將就廠商設廠所涉及的各項行政流程，採「優先排審」及「以抽換補正代替退件重審」等方式，加速行政審查程序。

群創光電股份有限公司生產基地及銷售網絡遍佈全球，主要生產各式液晶面板及觸控模組，例如：電視用面板、筆記型電腦用面板、車用面板等，供應全球尖端資訊與消費電子客戶，為世界TFT-LCD（薄膜電晶體液晶顯示器）領導廠商。本次受陸美貿易戰波及，計畫於台南科學園區擴建及新建廠房以增加產能。

經發局長郭阿梅指出，為提供更優質服務，新吉工業區服務中心已落成啟用，另今年9月賡續公告受理第五、六區申請設定地上權及申請租用土地，此次出租價格公告受理申請自即日起至2020年6月30日止。

(中時 )