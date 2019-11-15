(20:23更新)世界12強賽今晚由墨西哥出戰韓國，此戰攸關中華隊是否還有機會搶奪奧運門票，且兩隊中勝者也會率先搶下一個奧運席次，兩隊比賽膠著，5局上半墨隊小瓊斯(Jonathan Jones JR.)開轟敲出2分炮，下半局墨隊卻自亂陣腳，遭韓國攻下7分大局，半場結束韓國以7比2領先。

中華隊午場以2比3惜敗給美國，爭奪奧運門票也僅剩一條路，就是明日對戰澳洲奪勝，且韓國隊連敗給墨西哥、日本，中華隊才能挺進季軍戰，保有爭奧運門票一線生機。

韓國隊派出下勾投手朴鐘勳先發，前4局僅被敲3支安打、無失分，送出4次三振，韓國隊也沒從墨隊先發巴列達(Manny Barreda)手中討到便宜。兩隊戰況膠著下，5局上半墨隊先敲安上壘後，小瓊斯敲出左外野深遠全壘打，以2分炮突破平手僵局，墨隊以2比0領先。

墨西哥先打下分數，不過卻沒好好守住領先，5局下半墨隊投手控球出問題，單局連換3名投手都無法有效壓制，韓國隊靠3次四死球以及4支安打攻下7分大局，逆轉墨西哥。

(中時電子報)