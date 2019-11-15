立委參選人林佳新16日將「庶民起義」活動中，義賣總統參選人韓國瑜親手簽名福袋。（陳淑娥攝）

台中市立委第一選區（大甲、大安、外埔、清水、梧棲區）國民黨提名參選人林佳新，16日晚間將在大甲體育場舉辦「庶民起義」活動，為籌措選舉經費，現場將義賣總統參選人韓國瑜親手簽名的福袋，限量200份；林佳新表示，韓國瑜夫妻犧牲睡眠時間，連續兩晚半夜抽空趕工簽名，他開玩笑說，「一直不敢說出來，怕被心疼的韓粉K！」

最強菜農林佳新16日晚間5點將在大甲體育場舉辦「庶民起義」，現場除了有國民黨戰將謝龍介、挺韓五虎將前來站台助講外，義賣韓國瑜親手簽名的「有瑜相見、希望無限」福袋，預料將掀起一波活動高潮。

「謝謝你們夫妻，總是擔憂我！」林佳新在臉書po文說，「韓粉一定想打死佳新，你們的偶像半夜回家還在簽我禮包好幾天。」林佳新15日表示，福袋就是高雄限定的國慶禮包，當初他買來要送朋友及收藏的，但因要籌措選舉經費，才拿出來義賣，限量200份，僅供現場購買，呼籲鄉親呼朋引伴共襄盛舉。

「有瑜相見、希望無限」義賣福袋，內容物為國慶紀念 T 恤、國慶紀念鴨舌帽、國慶精巧隨手扇、高雄熊腳踏實地夾腳拖、國慶版 24 小時好玩卡，隨包另附贈同版束口背包。

(中時 )