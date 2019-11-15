台鐵2618次區間車於今晚6點13分於台中港＝大甲間東線發生死傷事故，遭撞路人當場死亡，編組至大甲回程作2627次，因路警蒐證需要，編組須留在大甲站，2627次旅客改乘2631次，列車於19點11分開行，已加強播音以服務旅客。

台鐵局表示，2618次區間車於今晚6點13分於台中港＝大甲間東線撞到不明物，經乘務員下車查看無發現異狀，現場停留29分開車，6點52分路警通報於182k＋010處發現被撞路人，已通知119處理，目前以西線單線行車。

(中時 )