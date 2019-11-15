台鐵死傷事故 台中港=大甲間單線行車 19:552019/11/15 中時 李宜秦 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台鐵提供。 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台鐵2618次區間車於今晚6點13分於台中港＝大甲間東線發生死傷事故，遭撞路人當場死亡，編組至大甲回程作2627次，因路警蒐證需要，編組須留在大甲站，2627次旅客改乘2631次，列車於19點11分開行，已加強播音以服務旅客。 台鐵局表示，2618次區間車於今晚6點13分於台中港＝大甲間東線撞到不明物，經乘務員下車查看無發現異狀，現場停留29分開車，6點52分路警通報於182k＋010處發現被撞路人，已通知119處理，目前以西線單線行車。 (中時 ) #大甲 #中港 #路人 #旅客 #發現 也許您會感興趣 推薦閱讀 紅酒、紅磚小屋、繽紛貨櫃屋…甲安埔輕旅行超愜意 15:182019/11/11 旅遊 阿聯酋航空同慶雙11 飛往歐洲限時優惠最低未稅7,111元起 17:552019/11/11 生活 拜拜眉角好多 她一籃紅豆餅拜觀音路人狂碎念 19:222019/11/11 社會 中港加工區產業再升級 車王電打造電動車智慧生產基地 23:132019/11/11 財經 車王電砸25億 中港設新廠 04:102019/11/12 產業．科技 《汽車股》車王電暨華德動能中港廠動土，2021年投產 09:262019/11/12 財經 嘉義高鐵大道甘蔗園大火 路人狂報案 19:162019/11/13 社會 《光電股》元太電子紙傳捷報，獲西日本旅客鐵道株式會社採用 15:062019/11/14 財經 蔡其昌爭2200萬經費 大甲溪堤岸公園啟用 15:392019/11/14 生活 元太智慧電子紙交通看板於日本大阪站試營運 15:522019/11/14 財經 生活熱門新聞 好市多這食物稱霸負評第1名 網：被吉也要說 - 生活 蔡英文論文又創首例！國圖十年唯一「非校方贈送」 - 生活 - 旺報 焦糖奶茶輸了！ 網最想念的麥當勞飲料是它 - 生活 都說吃魚好 專家示警這5種魚別買！ - 生活 周末前喝起來！ 今星巴克好友分享日買一送一 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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