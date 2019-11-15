江蘇鹽城市響水縣的天嘉宜化工廠今年3月21日下午2點48分發生苯罐爆炸 事故，造成78人死亡、76人重傷，640人住院治療，直接經濟損失19.86億元（人民幣，下同）。

這次爆炸威力不只將廠區炸出巨大坑洞，也引發大陸高層重視，當時在義大利訪問的大陸國家主席習近平跨海指示有關部門全力搶救，確實維護社會穩定。3月22日，大陸國務院迅速成立「3·21」特別重大爆炸事故調查組，追查事發因及責任歸屬。

調查組今天（11月15日）公布事件調查報告，認定是天嘉宜在老舊的廢棄倉庫內長期違法貯存危險的硝化廢物，這些化學廢料產生的熱氣累積，最後自燃進而引發爆炸。

報告指出，天嘉宜無視大陸環境保護和安全生產法律法規，刻意瞞報、違法貯存、違法處置硝化廢料，安全環保管理混亂，日常檢查弄虛作假，固廢倉庫等工程未批先建。相關環評、安評等仲介服務機構嚴重違法違規，出具虛假失實評價報告。

調查組也直指江蘇省各級應急管理部門履行安全生產綜合監管職責不到位，生態環境部門未認真履行危險廢物監管職責，工信、市場監管、規劃、住建和消防等部門也不同程度存在違規行為。

至於響水縣和生態化工園區招商引資安全環保把關不嚴，對天嘉宜長期存在的重大風險隱患視而不見，復產把關流於形式。江蘇省、鹽城市未認真落實地方黨政領導幹部安全生產責任制，重大安全風險排查管控不全面、不深入、不扎實。

事故調查組表示，在調查過程中發現的違法、違紀、違規等問題線索已移交有關方面查處，對發現的安全生產突出問題已移交有關部門和地方處理。

江蘇省紀檢監察機關表示，目前已對該起公安事故中涉嫌違紀、違法問題的61名公職人員進行嚴肅問責，44人立案偵察並採取刑事強制措施。

據了解，實際控制天嘉宜的江蘇倪家巷集團有限公司董事長兼總經理倪成良，天嘉宜公司的總經理張勤岳都在「3.21」事故發生後，被江蘇省公安機關帶走。

公安人員表示，倪成良、张勤岳，以及江蘇天工大成安全技術有限公司董事長單國勳等44人，以涉嫌非法儲存危險物質罪、重大勞動安全事故罪、污染環境罪、提供虛假檔罪，被公安機關立案調查，並已拘留。

響水生態化工園區黨工委書記朱從國、響水縣應急管理局局長孫鋒、時任響水縣環保局局長溫勁松等15名公職人員，因涉嫌嚴重違紀、違法，被監察立案調查並採取留置措施。

(旺報 )