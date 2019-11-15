夢時代「愛•Sharing」今晚點燈，全民女神安心亞（左）與DJ Dennis陪民眾倒數。（柯宗緯攝）

夢時代「愛•Sharing」今晚點燈，浪漫指數破表。（柯宗緯攝）

夢時代「愛•Sharing」今晚點燈，今年主題為Las Vegas走魔幻絢麗路線。（柯宗緯攝）

夢時代「愛•Sharing」今晚點燈，今年主題為Las Vegas走魔幻絢麗路線。（柯宗緯攝）

夢時代「愛•Sharing」今晚點燈，主燈高13米。（柯宗緯攝）

網美必拍！統一集團年度盛事「愛•Sharing」，今（15）日晚上在高雄夢時代、台北統一時代百貨同步展開點燈，點亮今年Las Vegas風格既魔幻且炫麗的Purple Wish，正式宣告為期1個半月活動正式展開，北高分別邀請人氣歌手畢書盡、全民女神安心亞現場演出，搭配現場絢爛燈光、音樂及網美景點，浪漫指數破表。

2019「愛•Sharing」聖誕系列活動，今年以美國Las Vegas為主題城市，今年Purple Wish聖誕主樹打破傳統的框架，以拉斯維加斯舊城中處處可見的霓虹招牌為主要元素，大量運用霓虹燈管、球泡燈、投射光束等技術，搭配愛Sharing動感的節奏，重組成屬於拉斯維加斯的奢華。

另外，於11／15點燈及12／24平安夜規劃「Share雪兒秀」，讓南北的民眾在感受聲光效果的同時，同時體驗奇幻之城中細雪紛飛的奇蹟。

今晚「愛‧Sharing」點燈派對，邀請民眾共同點亮這棵超過13米聖誕樹及週邊的聖誕燈區，一同欣賞Purple Wish燈光秀，一同大聲說出「愛‧Sharing」。

夢時代有七大燈區，分別如下（11／15～12／25）：

一、 聖誕主樹Purple Wish (1F時代廣場)

二、 Welcome to Las Vegas (夢想廣場)

三、 Circus POPO Show (幸福廣場旁東空橋下)

四、 夢幻火山秀 (美式庭園)

五、 Fly High 直升機高空觀光之旅 (B1 OPEN水池)

六、 穿越拉斯維加斯 (成功路側)

七、 SUPER STAR POPO秀 (1F花柱區)

(中時 )