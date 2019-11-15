邱姓男子愛上名花有主的女同事，雙方多次發生性關係還拍攝性愛影帶，女子丈夫獲悉怒提告，女子為自清竟向媒體投訴「邱男灌酒性侵女部屬」，更告邱男恐嚇、性侵，但檢方查出雙方你情我願，女子丈夫也撤告，邱男全身而退，反倒是女子吃上誣告官司，獲緩起訴1年。

邱姓男子2014年6月認識女同事，不顧她已有男友展開熱烈追求，雙方進而交往，多次發生性關係並拍下性愛影帶，女子2年後成為人妻，邱男雖不是新郎，2人仍打得火熱，但女子婚後2個月被丈夫發現，開始疏離。

孰料女子向邱男索討性愛影片未果，見笑轉生氣，不但告邱男性侵、妨害祕密，更向多家媒體投訴指控邱男「2年前在虎頭山公園灌酒性侵女部屬」、「搬出長官地位作為要脅」、「隨後就常以餐會等藉口將女部屬約出性侵」、「將偷拍影片做為威脅，脅迫女部屬就範並不得報警」。

邱男官司纏身，但檢察官和法官調查發現床第私密過程是你情我願拍下的，女子也多次和丈夫「檢討」「蒐證計劃」執行成果優劣，其夫甚至對女子說：「我知道你很累，可是你做得很好！」邱男恐嚇部分無罪定讞，性侵和妨害性自主獲不起訴。

邱男也告女子誣告，桃檢考量她坦承犯行、態度良好、深具悔意，又沒有前科紀錄，邱男也願意原諒，予她緩起訴處分1年，以勵自新。

★中時電子報關心您：飲酒過量，有礙健康！

(中時 )