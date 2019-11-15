台北市議員戴錫欽今(15)晚7時到汐止復興市民活動中心為新北市第12選區立委參選人李永萍站台，現場座無虛席，氣氛高昂。戴錫欽提到，自己身為松山、信義區議員，未來若李永萍當選，他定會在議會與李永萍合作，全力推動捷運汐民線施工。

台北市議員戴錫欽表示，自己是松山、信義區議員，他對汐民線期待很高，希望李永萍當選後能推動第一期施作，並加速推動第二期，東西向的捷運接通，對台北市的北松山區會有很大的幫助。

戴錫欽提到，只要李永萍選上立委，他會在台北市議會努力，與李永萍合作推動汐民線。

李永萍也表示，他只要當選，會全力推動第一階段先行施工，接著會努力推動全線通車，希望民眾給他機會改變汐止生活圈。

李永萍也提到「觀光三箭」，包含文創加值、交通配套、地方創生，希望以品牌故事為旅遊加值，翻轉創新，並利用智慧運輸改善交通，促進偏鄉旅遊交通發展，最後希望能將地方特色六級產業化，帶動地、產、人永續循環。

(中時 )