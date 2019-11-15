桃園市舉辦優良公寓大廈評比，脫穎而出的社區，住戶參與率都突破8成，住戶「達人」也樂於分享所長互惠。（建管處提供／蔡依珍桃園傳真）

在優良公寓大廈評比中脫穎而出的社區，16日起一連9天將在展演中心分享社區經營心得和精彩作品。（建管處提供／蔡依珍桃園傳真）

在優良公寓大廈評比中脫穎而出的社區，16日起一連9天將在展演中心分享社區經營心得和精彩作品。（建管處提供／蔡依珍桃園傳真）

在優良公寓大廈評比中脫穎而出的社區，16日起一連9天將在展演中心分享社區經營心得和精彩作品。（建管處提供／蔡依珍桃園傳真）

在優良公寓大廈評比中脫穎而出的社區，16日起一連9天將在展演中心分享社區經營心得和精彩作品。（建管處提供／蔡依珍桃園傳真）

居住都市水泥叢林讓鄰里間越來越冷漠，糾紛時有所聞，但仍有許多社區在熱心管委會號召下，社區凝聚力高，各具長才的住戶也願意貢獻所長，舉辦手作課程、讀書會，住戶參與率都破8成，在優良公寓大廈評比中脫穎而出，獲得獎金，桃園市建管處強調：「我們選的不是豪宅、是回家就像度假的溫馨宅！」

建築管理處公寓大廈科指出，桃園市政府為鼓勵社區自治、優化公寓大廈管理組織功能、提升社區價值及宣導社區節電的技巧，2017年起連年舉辦優良公寓大廈暨節電社區評選活動，今年吸引61個社區報名參加，最終由「民權經典」、「三本天朗」、「昇捷昇公館」及「深耕八期」社區，分別奪下「小型」、「中型」、「大型」社區及「透天組」等組別的冠軍。

建管處指出，社區不一定要花大錢找物業公司管理，脫穎而出的社區多是住戶間溝通良好、環境溫馨有人性，雖然主委平時都要上班，但仍熱衷經營社區，抱持著「嘉惠自己小孩」的心態，維護硬體設備、增辦社區活動，讓生活環境變更好。

「社區達人真的很多！」建管處笑言住戶各有專業，得獎社區都樂於分享所學，像是有社區一起製作防蚊液、洗手乳，不但可以帶回家、也能放在社區公共區域共享，也有一起玩皮革雕刻，更有教授開讀書會、當說故事媽媽。

建管處指出，不若一般社區區權會常流會，得獎社區共通點是自住率高、住戶熱情參與，評鑑時歷任主委一字排開介紹，並非只有單一人熱衷。16日起一連9天將在展演中心靜態展和動態經驗分享，鼓勵各社區持續打造優質生活環境。

在桃園展演中心展出的博覽會，以「跨域共好」為主題，聯結「聯合國永續發展目標(SDGs)」為行動目標，呈現桃園社造邁向跨領域、跨地域、跨世代的共好理念，展覽邀請75個單位聯合展出社造成果，規劃8大展區，逾百場精彩的手作體驗、表演及座談活動，現場有好玩的地面互動投影，帶領大小朋友認識SDGs，開創社造多元可能。

活動期間舉辦「2019桃園社造青年論壇」，邀請鹿港囝仔執行長張敬業、以及小鎮文創負責人何培鈞，與在地青年分享觀點與討論地方課題，歡迎一起參加桃園社造的年度盛事，感受動人的社區故事、認識桃園社造創新共好的生命力。

(中時 )