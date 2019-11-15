楊乃文15日舉辦新專輯《越美麗越看不見》發片記者會，好友吳青峰原打算到場站台，未料吳青峰昨遭前經紀人林暐哲提告涉嫌違反著作權法，今臨時取消出席改以送花並錄VCR祝福；對於好友身陷版權風波，楊乃文記者會後受訪心疼地說：「他有傳訊息告訴我出了一些事，他說不希望出現影響到我，我回他『我沒事，你就去處理該處理的事情，加油』！」

楊乃文表示近幾個月看到吳青峰都覺得「他超開心，不覺得他有心事」，兩人之前從未討論過這件事；楊乃文剛出道時曾和林暐哲交往3年，對於林暐哲提告吳青峰一事，她表示自己從頭到尾都不清楚，透露已和林暐哲10多年沒聯絡。

吳青峰人雖沒到但不忘獻上祝福，今特地送了與她新專輯封面配色一致的花籃，花牌上寫著：「這次你用音樂說的話，美麗又震撼，謝謝你的音樂陪我20年，影響我至深。」並在VCR中笑虧楊乃文：「不要看她搖滾女王的形象，她會告訴你怎麼刷牙牙齒會變白，最搖滾的是她很真實，我知道她會做出一臉噁心的表情，但她明明就很開心，對不對？」讓楊乃文忍不住笑喊「他真的很愛演」！

楊乃文睽違3年發片，新歌〈悔過書〉有「霸凌」含意，她坦言小時候剛搬到澳洲定居曾遭欺負，同學故意把楊媽媽織給她的圍巾弄壞，甚至半夜到她家門口砸磚頭，楊乃文沒因此受挫反倒更堅強，「長越大越看清楚自己，現在的我比以前好（堅強）」。

當歌手後她仍遭遇霸凌，「專輯做得再好也不可能全部的人都支持，一定會有人不喜歡」！印象最深刻，是她在第11屆金曲獎，打敗王菲、范曉萱、張惠妹、莫文蔚奪下歌后，招來許多網路酸民批評，罵她「妝化太濃」、「吃口香糖亂吐」；楊乃文無奈地說：「我不吃口香糖的，要罵也選個我會做的事來罵吧！」

楊乃文前年9月自揭與小2歲圈外男友分手，目前仍單身的她，被問會否對另一半做浪漫的事？她笑回：「這個問題應該去問我前男友們吧，但我會打圍巾送另一半。」透露曾手織圍巾送圈外前男友，「我只要心情難過，就開始打毛線，不過很多年沒打了」。

楊乃文出席新專輯發片記者會。（吳松翰攝）

(中時 )