桃園機場服務大幅升級！免稅店龍頭昇恆昌斥資新台幣10億元、以不到1年的時間，在桃園機場第二航廈管制區內打造「中央區綜合免稅商店」暨4樓「餐飲美食區」第1階段完工，並在15日盛大舉辦開幕啟用茶會，交通部長林佳龍及桃園市長鄭文燦也出席盛會。

昇恆昌表示，第二航廈管制區內設置綜合免稅商店案是台灣近年來最重要的促參ROT案，此案是由交通部及財政部同合作主導，並由機場公司招商委託經營管理，未來將有效提升第二航廈的營業績效，增進政府財政效益。

此外，恆昌力邀知名國際機場室內設計團隊「The Design Solution」操刀設計，打造寬廣通透的使用空間，並融入台灣流行及藝術元素，以及整合多媒體視覺體驗，讓國內外旅客耳目一新。

美食區也是吸客的重點，除了麥當勞、星巴克及Jamba Juice等知名連鎖，還有林東芳牛肉麵、KiKi、泰昌餅家及阿鴻小吃等在地美食，提供旅客更多元的選擇。

(中時 )