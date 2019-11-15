日本北海道大學男教授岩谷將9月訪問北京時，被大陸當局以涉嫌蒐集有關國家機密資料而拘留，事隔兩個月後，終於在11月15日獲釋。日本首相安倍晉三15日在接受官邸記者團採訪時表示，他親自強烈要求中方讓岩谷早日返國。

日本內閣官房長官菅義偉15日在記者會上證實，9月在北京被拘留的40多歲男教授已返回日本。對於與中方的談判內容，菅義偉表示，無法詳細說明，日本政府基於保護日本國民的立場，透過各式各樣會談持續向中方要求釋放男教授。

大陸外交部發言人耿爽15日在記者會上表示，這位男教授因在下榻飯店蒐集有關中國國家機密的資料，由中國國家安全部門進行調查。由於男教授坦承事實並表示反省，基於法律規定進行保釋手續，這名男教授已經回國。

岩谷專精中國近現代史，曾任職日本防衛省防衛研究所及外務省，過去一直很積極蒐集與日中戰爭史等主題相關資料，9月上旬受中國政府智庫、中國社會科學院之邀前往北京訪問。

(中時電子報)