2020年總統、立委選舉倒數，新竹市長林智堅今（15日）晚間6時許前往新北市中和區替立委江永昌站台輔選。（葉書宏攝）

2020年總統、立委選舉倒數，新竹市長林智堅今（15日）晚間6時許前往新北市中和區替立委江永昌站台輔選，林智堅化身市民咖啡師，親自沖泡咖啡獻給往來的民眾。林智堅強調，「江永昌問政跨領域，建設全方位！」非常值得選民託付。

林智堅先贈上「大桔大力」橘子箱，上面印有「智堅推薦、品質保證」、「票票入匭、前進立院」，及大大的「勝」字。林智堅表示，真心向民眾推薦江永昌，與自己一樣從基層做起，在立委表現有目共睹，是公督盟、口袋國會雙重認證優秀立委。

林智堅說，停車問題讓市民困擾，江永昌與自己一樣努力向中央爭取，解決民眾停車之苦。另外，特別感謝江永昌對於稅制著墨很深，替年輕朋友爭取減稅、租金補貼等，讓年輕人打拼無後顧之憂。

江永昌表示，眾所皆知林市長是五星級認證，自己則是雙重認證，要繼續向市長林市長請益，建立尊重專業、重視美學的有效機制，打造人民有感、解決問題又具美學的公共建設，且嚴格把關施工品質，將中和成為宜居城市，「江來做，好將來｣。

江永昌最後說，隨著天氣越來越冷，奉上一杯咖啡給民眾，不只暖手更是暖心，也希望透過此活動，讓眾人檢視自己4年來的成績單，在立法院提案新鮮人稅改，年所得低於40.8萬免稅、居家照顧納入長照扣除額。

另外，在地方上爭取前瞻經費增設兩處地下停車場、額外爭取1.1億補助中和各級學校硬體設備，不管是國會問政還是地方建設，用心努力來爭取選民的認同。

(中時 )