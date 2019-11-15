台中市有民眾14日因車子排檔鎖卡住，竟致電119謊報3歲小孩受困車內，梧棲消防分隊派遣消防車及救護車到場馳援，報案者說「因知道現場沒人命受困且無任何危險性，119無法受理，所以才會謊稱有人受困」。讓疲於奔命的消防員臉上三條線，但基於為民服務仍幫忙解決；台中市消防局呼籲，謊報案件最高可處1萬5000元罰鍰，民眾切勿以身試法。

台中市消防局表示，梧棲分隊14日上午7時55分接獲救災救護指揮中心派遣破門救助勤務，地點位於梧棲區居仁街，有一名3歲孩童受困於車內，消防同仁立即出動消防車、救護車前往救援。

不料，到場與報案人接觸後，確認只是單純車內排檔鎖卡住無法解鎖，並沒有任何孩童受困，報案人竟表示，「因知道現場沒人命受困且無任何危險性，119消防局無法受理，才會謊稱有人受困」。

消防員雖然臉上三條線，但基於為民服務，仍使用破壞器材破壞排檔鎖後，解除這一場虛驚的鬧劇。

台中市消防局表示，民眾撥打119的理由光怪陸離，也讓第一線消防員疲於奔命，消防資源遭民眾濫用情事時有所聞，特別呼籲大眾，消防資源是用來緊急救難所用，謊報案件最高可處1萬5000元罰鍰，切勿以身試法、因小失大。

(中時 )