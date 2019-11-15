楊丞琳27日即將推出新專輯《刪·拾 以後》，首波單曲〈節日快樂〉攜手陳綺貞，楊丞琳很感謝綺貞的創作和第一次獻出當別人的配唱製作人，陳綺貞也在社群上發文表示，「和陳丞琳合作見識到她的堅持，努力，好唱功還有好記性。謝謝她完美詮釋我的歌，還有信任我製作過程的每一個決定。雖然這首歌由此時的她唱來，貌似在欺負我們這些單身狗，但人生誰不是無時無刻都得面對孤獨的必須」？

MV由楊丞琳則與金曲導演陳映之掛名雙導演，雙方第一次合作執導，楊丞琳率先提出想法：「用燈光去表現節日的快樂感；用個人去表現孤獨的必須。」心思細膩的她和映之導演討論每一個鏡頭、每一道光束，溝通運鏡、燈光效果，但想不到要和強光對戲可沒那麼簡單，在強力光束中，閉上眼一張開的瞬間，視線就必須要對準鏡頭，不然拍起來就會失焦或是像在翻白眼。

由於這首歌曲風搖滾，電吉他和鼓佔了很重要的角色，當吉他刷弦進入很澎拜的氛圍時，楊丞琳希望也能搭配畫面激烈的感覺，不但加入她狂奔的拍攝，還大膽提出一個她笑稱是在整自己的想法，那就是淋雨的場景。拍攝完成，她邊擦著淋濕的全身邊表示，「整到自己但我很願意，因為可以讓整首歌更加的完整」，她也回想以前拍戲都是水直接打在臉上，根本沒有辦法呼吸，不免讚嘆當歌手是很幸福的。

楊丞琳即將推出新專輯。（環球EMI提供）

楊丞琳即將推出新專輯。（環球EMI提供）

(中時 )