水是生命泉源，多喝水不僅有益身體健康，還能讓肌膚維持水嫩，但水不是喝越多越好，喝的量不對、喝錯時機，反而會傷身。該如何知道自己已經喝進足夠的水，看看尿液的顏色就對了。

不同的尿液顏色，反映了體內水分的多寡。「主導身體電解質平衡的腎臟，會藉由尿液量調節身體水分，」南投醫院腎臟科主任莊宗芳表示。

圖／康健雜誌

當你喝進超過身體需要的水分時，腎臟會自動將多餘的水過濾、經由尿液排出，此時尿液顏色會呈現淡黃色甚至是透明無色；

相反的，若腎臟偵測到體內水分不足、血液中的鈉鹽濃度過高，便會回收身體寶貴的水分，此時的尿液量會減少且尿液的濃度較高，顏色便會呈現深黃色甚至是烏龍茶色。

當尿液已經呈現透明無色，再繼續喝水，可能對身體有害。莊宗芳指出，腎臟功能正常的人，通常能藉由尿液排出這些多餘的水分，但腎臟、心臟、肝臟有問題或是中風的老年人、腎功能還未發育完全的小嬰兒，可就不同。

※本文由《康健雜誌》授權報導，未經同意禁止轉載

(中時電子報)