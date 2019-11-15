民進黨立委何志偉積極爭取大同區宗教觀光，獲中央支持與地方的參與下順利推動，以宗教文化作為觀光主軸，透過古色古香大稻埕與大同區，吸引觀光客，體驗不同的文化洗禮，更成為「亞洲宗教旅遊的重要景點」，林佳龍也到場力挺。

何志偉15日舉行「大同好神，宗教觀光示範區」記者會，不僅大稻埕霞海城隍廟、八大軒社代表、大稻埕里長與特色店家等在地人士代表出席。何強調，大稻埕及大同區，過去曾是重要的通商地，除了有宗教文化古蹟，更有豐富深厚的人文底蘊，適合作為宗教文化結合觀光的示範區，過去各式產業在古色古香的巴洛克式台灣建築中蓬勃發展，希望可在宗教觀光帶動下，讓遊客能夠看到過去人民勤奮純僕的台灣精神。

交通部長林佳龍表示，來到大稻埕就很高興，想到以前陪母親到布行買布、買年貨，台灣觀光有6大主題，其中宗教文化觀光是其中吸引國際觀光客重要的一項，舊城區發展台北的起源地，有豐富的宗教文化作為觀光主軸，加上大稻埕有很多傳統的老店，與地方創生，讓觀光客體驗在地特色，與信仰文化。此外，林佳龍誇讚何志偉在贏得立委補選後，問政有成績，拉近與民眾距離。

何志偉指出，在中國觀世音菩薩的頭不見、佛祖的頭也不見，所以台灣要做宗教觀光亞洲世界的龍頭，因此爭取用大同區做宗教觀光示範區，也得到中央支持認同，希望北市成為台灣宗教觀光示範區。

(中時 )