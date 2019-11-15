江蘇鹽城市響水縣的天嘉宜化工廠今年3月21日下午2點48分發生苯罐爆炸 事故，造成78人死亡、76人重傷，640人住院治療，直接經濟損失19.86億元（人民幣，下同）。大陸國務院迅即成立調查小組追查事發因及責任歸屬。

調查報告今天（11月15日）出爐，除了公佈爆炸原因，宣佈公安機關已對實際控制天嘉宜的江蘇倪家巷集團有限公司董事長兼總經理倪成良，天嘉宜公司的總經理張勤嶽天嘉宜公司負責人等44名相關人員立案偵查並採取刑事強制措施。

這次爆炸威力不只將廠區炸出巨大坑洞，也引發大陸國家主席習近平重視，懲處層級提高到副省長級，包括江蘇省委常委、常務副省長樊金龍和江蘇省副省長費高雲都被問責。

央視今天（11月15日）報導，日前經中共中央批准，中央紀委國家監委對江蘇省委常委、常務副省長樊金龍和江蘇省副省長費高雲在江蘇響水天嘉宜化工有限公司「3·21」特別重大爆炸事故中的失職失責問題，立案審查調查。其中，樊金龍是負責安全生產（應急管理）工作的省委常委、常務副省長，對全省安全生產工作領導督促不力；費高雲先後分管、協管安全生產（應急管理），代管生態環境工作的副省長，對全省安全生產和環境保護工作領導督促不力，依大陸相關法規，給予樊金龍黨內警告處分，國家監委給予費高雲政務記過處分。

(旺報 )