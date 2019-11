Richard Mille與菲董合作聯名的RM 52-05 Pharrel Williams陀飛輪腕表,售價約3千萬台幣。(Richard Mille提供)

Richard Mille與菲董合作聯名的RM 52-05 Pharrel Williams陀飛輪腕表,融入宇宙、火星和太空船的元素。(Richard Mille提供)

菲董是Richard Mille的超級粉絲,他佩戴RM 52-01骷髏陀飛輪腕表一亮相,立刻掀起全球搶購。(Richard Mille提供)

菲董佩戴Richard Mille的RM 011腕表。(Richard Mille提供)

提起菲董(Pharrell Williams)與製表大師Rciahrd Mille的跨界情誼,必須從菲董在2006年與Gwen Stefani合作的暢銷曲《Can I have it like that》談起,他在歌詞寫道“She know the time,she sees the Richard Mille Plat-double skeletal, Tourbillion”,將女人性感身體的律動比喻成Richard Mille陀飛輪絕美曼妙的運轉,因為這首曲子,兩人建立長達十幾年的友情。

這十幾年來,菲董一直是Richard Mille的超級粉絲,經常佩戴

RM011、RM 031、RM 70-01 Alain Prost和RM52-01等超複雜表亮相,日前他將身上厚實粗大的黃金項鍊換成超輕量的RM020奈米碳纖維鍊帶陀飛輪懷表,賦予懷表年輕時尚的新表情,在時尚圈和嘻哈圈傳為佳話。

今年,Richard Mille與菲董雙強聯手打造聯名表RM 52-05 PHARRELL WILLIAMS陀飛輪,菲董從童年仰望天空的美好回憶擷取靈感,透過令人讚嘆的陀飛輪運轉和火星的琺瑯彩繪,在方寸大小的空間完成夢想,一個在維吉尼亞海灘收看《星際爭霸戰》長大的小男孩,駕駛太空艙翱翔宇宙、登上火星的夢想。

RM 52-05陀飛輪機芯底板採用與太空梭一樣的五級鈦合金,並嵌入璀璨如宇宙繁星的藍色砂金石玻璃,太空人的頭盔同樣以鈦合金雕刻而成,火星球則以紅金打造,以人類首次向火星發射的水手9號(Mariner 9)探測器命名的水手號峽谷 (Valles Marineris),也如實呈現在表盤上,並以琺瑯彩繪手法展現火星表面橙色到紅色的色彩變化,十分寫實。

這款表採用創新技術,表殼是名為Cermet的棕色金屬陶瓷,結合了鈦合金和陶瓷,中層表殼為品牌獨有的Carbon TPTR碳纖維,表冠的設計源自火箭艙,全球限量30只。(最後一個R有圈圈)

