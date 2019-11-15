民進黨新竹縣第2選區立委參選人鄭朝方。（羅浚濱攝）

民進黨新竹縣第1選區立委參選人周江杰。（羅浚濱攝）

蔡英文連任暨新竹縣立委參選人鄭朝方與周江杰聯合競選總部成立大會吸引大批支持者。（羅浚濱攝）

蔡英文連任暨新竹縣立委參選人鄭朝方與周江杰聯合競選總部成立大會吸引大批支持者。（陳育賢攝）

蔡英文總統與副手人選、前行政院長賴清德15日先後參加蔡英文連任新竹縣暨立委參選人鄭朝方與周江杰聯合競選總部成立大會，黨內大老林光華、張學舜以及前縣長鄭永金都輪番上台懇託，而蔡、賴雖未同時合體，但先後到場已讓支持者情緒飆升，展現綠營團結氣勢。

蔡英文與立委參選人鄭朝方、周江杰聯合競選總部成立大會今天晚上在光明六路、家樂福對面的大停車場熱鬧舉行，現場湧入大批支持者，大會由黨部主委彭瑞德、邱盈滋、立委陳亭妃輪流主持，包括縣議員張珈源、吳傳地、競選主任委員張學舜、顧問團團長前縣長鄭永金、全國中央客家助選團總團長前縣長林光華、前主席許信良、文化部長鄭麗君都輪番上台請託。

蔡英文副手、前行政院長賴清德則先在晚間7點30分來到現場力挺兩位參選人，賴清德表示，他要來懇請大家支持蔡英文總統1票、竹縣第1選區周江杰1票、第2選區鄭朝方1票。

賴清德說，新竹縣是古都也是科技新城，下屆在立委增加1席之後將邁向新的時代，新的時代，需要年輕的好人才來推動新竹縣新的好政策，他也要恭喜新竹縣民有這樣兩位的傑出優秀人才，他們有許多共同點，都是1980年出生，都是新竹中學的高材生，都是台灣公立大學畢業，過去在社會工商業界都已經有很好的成就。

第1選區的周江杰在弱勢教育、環保等方面有很好的成就，過去在議會時，為了居住正義辭去議員職務，表示他對理想的堅持。

鄭朝方在過去則在藝術工作有很大的成就，是電視節目主持、廣播節目主持人，也是創作歌手，得過金鐘獎，兩位都是為了新竹的發展而回到新竹來。

很特別的是，朝方先當民進黨部發言人與客家部主任，之後江杰也當了客家部主任與發言人，兩人都是帥哥、都是好人才，最重要的是兩人都會當選。

賴清德指出，民進黨在立委要從新生代開始，懇請大家來支持，鄭朝方很難得，很早就回新竹蹲點，感動了很多年輕的族群，鄭朝方選縣長時，他就來輔選過，很多年輕爸媽與小朋友都很喜歡朝方，朝方現在的民調已居於領先的地位，大家一定要確保鄭朝方要勝利，周江杰則欠缺臨門一腳，兩位如果都能當選的話，新竹縣絕對能脫胎換骨。

今天除了要拜託大家支持好人才之外，其實大家有更重要的使命，就是為了台灣要贏而來，最近香港事件越演越烈，警察已進入校園，台灣明年1月11日要堅守人民主權，支持蔡英文、支持鄭朝方與周江杰進入國會，讓民進黨立委席次過半，台灣才能過自由民主的生活。

賴清德在向支持者懇託之後，隨即離開，並未與蔡英文合體，而蔡英文行程預定晚間8點30分到場。

(中時 )