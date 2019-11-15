謝忻分享利菁6月時貼心金援。（圖／翻攝自謝忻臉書）

謝忻今年6月爆出車吻已婚阿翔風波，謝忻道歉後便到印度等第當志工，今(15日)謝忻分享當時出國前跟利菁的對話，對方親切建議她出國走走散心，她回應自己已申請到印度教書，利菁話鋒一轉，直問：「那妳的旅費夠嗎？」還義氣說想幫對方出錢，此舉當場戳到謝忻淚點，害她躲在被子裡痛哭。

因小三風波謝忻停工了數月，近日才逐步復出，更與徐乃麟主持節目，今年9月利菁突分享跟謝忻道了歉，原來是她在節目中提到謝忻去印度前曾因吃安眠藥夢遊，而謝忻表示不在意、沒關係，利菁當時有感而發寫下，其實兩人本來不熟，是對方出事她去關心後才建立友情，「其實在演藝圈大多喜歡錦上添花，少數會雪中送暖」，也說：「幫同學（韓國瑜），也是這心態」。

而謝忻今貼出和利菁合影，說6月底當她在風頭上時曾被利菁體貼問之後打算，謝忻說想去印度，利菁第一反應是擔心她危險，問她要不要改去東京，「我知道她想逗我笑，就算她知道我笑不出來，也很盡力地想讓我開心」，直後還開門見山問：「那妳的旅費夠嗎？要不要我幫妳出？」一番話直接戳到謝忻困境。

利菁之後更說：「旅費這塊我來處理沒有關係，妳就好好地沉澱反省，其他的不用擔心。」讓謝忻淚如雨下，之後謝忻用自己的積蓄和利菁的金援完成那趟旅程，感動說：「謝謝妳。我永遠的好姐姐。」有網友回應：「雪中送炭的恩情必須感恩到入土為止」，謝忻回說：「那時超級港（感）動！」

(中時電子報)