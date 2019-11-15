（21:46更新）2019年世界12強棒球賽今（15）晚6強複賽的墨西哥與韓國之戰，全台球迷都在「集氣」希望墨西哥打敗韓國，保住中華隊晉級4強的希望，壞壞的「阿米哥」牛棚大失火，5局下讓韓國扳回7分，終場韓國7比3打敗墨西哥，順利贏走東京奧運參賽門票。

墨西哥輸給韓國後，6強複賽的戰績為韓國以3勝1敗與日本並列第1，墨西哥3勝2敗排名第3，美國隊2勝1敗排名第4，中華隊與澳洲1勝3敗並列第5，中華隊不僅打不進4強的季軍戰，連帶地2020年東京奧運參賽資格也丟了。

墨西哥對上韓國以投手戰開場，墨西哥先發巴列達的前3.1局被韓國敲出1支安打，韓國先發投手朴鐘勳前4局都讓墨隊攻上壘包，但是沒有失分，兩人投得勢均力敵。

直到5局上，墨隊第9棒索拉薩爾打出三壘滾地球，韓國三壘手崔廷暴傳一壘，索拉薩爾占上二壘，接著第1棒瓊斯揮出左外野2分彈，這是瓊斯連續3場開轟、一棒打退朴鐘勳，這也是墨隊第9支全壘打。

5局下，韓國展開11人次的大反撲，墨隊4名中繼投手提油上場點火，金賢洙、梁義智四壞球保送，無人出局2人在壘，崔廷、閔炳憲安打，朴珉宇再保送，韓國攻下追平分；隨後韓國再拿5分，反以7比2超前墨西哥。

墨西哥在6局上靠著2安打再得1分，以3比7落後至終場，吞下敗仗。

(中時電子報)