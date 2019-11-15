美國流行歌曲天后泰勒絲將在全美音樂獎（American Music Awards，簡稱AMAs）上獲頒「十年成就獎」（Artist Of The Decade），也準備帶來金曲組合獻給粉絲，結果因為版權易主，泰勒絲含淚上網向歌迷哭訴，她現在不能在電視上表演自己的經典歌曲了。整個事件猶如台灣蘇打綠主唱青峰與前東家鬧翻的翻版。

經紀人Scooter Braun 及前唱片公司老闆Scott Brochetta 決定在全美音樂獎頒獎前阻撓泰勒絲的演出，試圖要影響泰勒絲重新錄製舊專輯的計劃。泰勒絲預定本月底在全美音樂獎應邀演出，原先已經準備好在頒獎典禮當天演出她近十年的熱門單曲組合，然而她卻突然接到知名經紀人Scooter Braun及前唱片公司老闆Scott Brochetta的通知，稱她明年11月自己重錄這些專輯的新版本之前，不得公開演出這些舊專輯的曲目。

泰勒絲15歲與大機器唱片公司（Big Machine Record）簽約，陸續發行了6張專輯，去年結束了與大機器唱片的合約，跳槽到環球唱片旗下的共和唱片公司（Republic Record）。而前東家則用天價把6張專輯的版權都賣給了知名經紀公司Scooter Braun。

泰勒絲被影響的不只是表演而已，就連Netflix準備為她拍攝紀錄片，也因為無法使用先前的音樂版權而停擺，嚴重影響了泰勒絲的生活和未來事業計畫。

泰勒絲心急如焚地在社群網站上發出求救，「#IStandWithTaylor」的標籤在網路如火如荼展開，並登上推特的熱搜冠軍。不過泰勒絲希望藉助網路聲量的聲援，向前東家與Scooter Braun施壓，能否成功，誰也不敢保證。

(中時 )