國民黨不分區立委名單重新調整出爐，人在台南拚選舉的國民黨前主席洪秀柱說，這份名單跟社會期待仍有落差，整體戰鬥力還是令人憂心，但她也肯定黨中央快速回應各方民意，其中包括黨主席吳敦義改列第14，她說，新出爐名單還待考驗，人民滿不滿意，相信民意與選票會有公道回應。

洪秀柱說，名單並非完全沒有亮點，綜觀新版名單雖各有專業，但整體戰鬥力還是令人憂心，民進黨在朝強取豪奪、在野蠻橫抗爭，國民黨在立法院需要展現更強戰力，才能撥亂反正。她說，自己身先士卒，在台南艱困區參選區域立委，就是希望喚起全黨戰鬥意志。

洪秀柱強調，立委不分區名單不只是為爭取政黨票，更是國民黨邁向執政、決心向全民負責的具體展現，期待國民黨在爭取勝選道路上，隨時聆聽百姓聲音，以國家前途為念，以人民福祉為先，必要時調整步伐，做出正確而有擔當的抉擇。

洪秀柱競選辦公室表示，新出爐不分區名單從15分進步到20分，跟社會期待仍有落差，期待黨中央能夠站在思考如何幫助總統大選、幫助立委席次過半立場。

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(中時 )