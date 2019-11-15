台鐵一列太魯閣號8日晚間通過和平站時，駕駛發現前方有異物，煞車不及高速撞上，並一路扯壞1千公尺電線。台鐵局研判，事發地點桿處橫渡線區分絕緣器已用16年，因此劣化導致斷裂，才導致本次事故。台鐵局表示，已全面查核區分絕緣器設備，並規劃全面更新，已於今年4月開工，預計2023年底完工。

台鐵局今日表示，台鐵第256次太魯閣自強號行經漢本到和平站間38／37桿(K38＋852)處，因東正線電車線設備異常，致主吊線下垂、三角架移位侵入車輛界線，該次車通過時集電弓與電車線設備撞擊後纏繞拉扯，致該線電車線設備損壞約1000公尺。

隨後第7526次貨物列車亦行駛該處西正線發現電車線斷落，煞車不及撞擊且拉扯電車線，致該線電車線設備損壞約200公尺。事發後經臺鐵局同仁連夜搶修，東正線於9日早上9時完成修復，西正線於10日凌晨2時完成修復通車。

台鐵表示，調查後研判事故原因，因事發地點38／37桿處橫渡線區分絕緣器劣化致斷裂後，造成東西正線電車線張力鬆弛垂落遭列車撞擊。經檢討該處區分絕緣器裝設迄今已16年漸有老化，台鐵局已全面查核區分絕緣器設備，如有瑕疵即預防性更換。另規劃全面更新區分絕緣器設備，已於今年4月開工，預計2023年底完工。

(中時 )