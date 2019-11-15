和興南夜市16日起連續3個月周末試辦行人徒步區，中和區公所15日舉行宣傳記者會，只要完成指定任務，有機會獲得悠遊卡及消費抵用券等好禮。（葉書宏攝）

「找回中和興南夜市昔日榮景！」興南夜市曾是中和人的兒時回憶，近年來人潮衰退，新北市經濟發展局、中和區公所共同規畫16日起連續3個月周末試辦行人徒步區，營造舒適的購物環境，另外，只要完成指定任務，有機會獲得悠遊卡及消費抵用券等好禮。

中和區公所今（15日）舉行宣傳記者，經發局長何怡明、中和區長賴俊達、立委江永昌、市議員金瑞龍、陳錦錠、邱烽堯、游輝宂、張志豪、市議員張維倩助理及地方里長們紛紛出席，共同宣傳中和人驕傲的興南夜市。

何怡明表示，興南夜市是以觀光夜市型態經營的商圈，今年8月舉辦興南夜市第1屆鐵人三項競賽活動，成功帶動人潮，讓興南夜市重回大家的記憶，期望藉由試辦假日時段性車輛管制，創造更安全的購物環境，吸引更多人潮前往，帶動商圈買氣與活力。

賴俊達提到，為鼓勵民眾前往夜市消費，16日起連續4個周六晚間7點至9點以「整條馬路都是我的舞台」為主題，結合在地社團表演、AR、VR科技體驗及異國服飾免費穿等活動，輕鬆享受興南夜市好吃、好玩、好看、好穿、好康的5夠好風情。

另外，共有500份限定版興南夜市土地公悠遊卡及1000份興南夜市50元消費抵用券，只要在活動期間來興南夜市消費或參與現場活動，拍照並上傳臉書粉絲專頁，指定貼文的前350名，就可以免費抽。

市場處表示，試辦期間除了興南夜市各店家提出多樣優惠活動外，16日也邀請到時下正夯的「素食快閃夜市」來到夜市，歡迎吃素的朋友一起來共襄盛舉。

(中時 )