面對繁重的出勤壓力，周祐陞（左一）常提醒自己「不能被一個勤務的挫折打倒，還有更多人需要你的專業技術」。（本人提供）

「我們距離死神，常常只有10公分。」新北市政府消防局特搜大隊組長周祐陞消防生涯18年、光是在特種單位就有14年，看到這幾年消防界殉職頻傳，他認為，實務才是火場搶救最好的教科書，而且各類救助工作應該都有專業，不只是要回歸專業、也希望民眾能尊重專業。

周祐陞自嘲是個口直心快、喜歡開砲的人，所以面對各類勤務、各種工作壓力、民眾申訴等，他會堅持做對的事情、遵循接受過的專業訓練，而需要扛下這些壓力也有一套解決辦法，就是靠運動紓壓，除此之外，他也會提醒自己「不能被一個勤務的挫折打倒，還有更多人需要你的專業技術」。

周祐陞解釋，救助工作與其他消防工作不同，救護、安檢、防宣等工作可能都有數字可列為績效，例如救回幾個心肺功能停止（OHCA）、完成幾件查察、幾件宣導，但救助工作困難的地方在於，每一次出勤案件不一定有人，而且也不是靠著幾名同仁就可以完成救援，「每一次順利出勤、平安回來，都是要靠團隊、甚至是好幾個團隊的努力」。

當年為何投入消防工作的起點，周祐陞笑說，就是因為日本熱血漫畫「火線先鋒大吾」（又譯：め組大吾）。他回憶，當時捧著漫畫，覺得「天啊！好帥！」，看完就是熱血沸騰，而且還會把穿上橘色救助服視為最高榮耀。

漫畫終究只是漫畫，回到真正的消防工作，周祐陞相當感慨。他說，這幾年殉職的消防員人數真的太多，每一次都那麼突然、一次都好幾個，「今年台中有一個，還是認識的」，說到這裡，他沈默了一下，「大家都想知道為什麼會這麼嚴重」。

警專18期畢業，周祐陞進入消防工作18年，他細數著身邊每一個殉職離開的名字跟事件，包括2004年的隆恩分隊王教廷殉職案、2013年海山分隊黃育隆從電梯開口的墜樓案，每一個事件都記在他腦海裡。他說，「對我來說，那是不可能忘記的」，這也讓他在勤務之餘，開始鑽研、精進各種救助技術，與新北市政府消防局專門委員尚少華合著「救助技術安全管理」專書。

周祐陞說，消防的專業不只是災害搶救，還包括消防設備、防火宣導、緊急救護，但在救災這一塊卻是風險最高、最需要大家一起努力的，「我一路從基層走上來，出勤有什麼不確定的風險，我也會走在前面」，沒有忘記一路從基層向上，也讓他事事都從基層的角度來看。

談起災害搶救，周祐陞開始滔滔不絕對於出勤時的想法，從破壞屋頂結構來排煙、熱，到以盲人用折疊白手杖在火場內探路。他說，有些器具可能使用起來不太好看，長官第一時間也會有疑慮，但「如果能在火場裡面是可行的、實用的，我都願意去試」。

今年38歲的周祐陞也建議消防後進，應該要多強化自身能力，包括是個人體能、在隊訓練等，「因為那在關鍵時刻時，可能不只救到你的同伴，也會救到你自己」，但他也很感慨，過去常跟老學長們圍在茶桌上聊天、聽經驗，現在卻看到很多小學弟都是拿著手機連線打電動，「多跟學長聊天、檢討每一次出勤、汲取別人的經驗」。

問他如果再重新選一次，是否還會抱著受漫畫感染的滿腔熱血，選擇消防工作？周祐陞沒有猶豫地說，「一定會，而且一定還是會選擇特搜」，因為每一次完成任務後，看到獲救民眾平安、感激的那種心情，就能持續點燃他心裡的熱情，持續為消防工作發光發熱。

(中時 )