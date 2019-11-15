台灣自創的本土電音品牌「WILDBEAT好野趴2019」，重金邀請到今年世界百大DJ雜誌票選冠、亞軍DVLM（Dimitri VegasLike Mike）和Martin Garrix（馬汀蓋瑞克斯），分別在12月14日及12月15日壓軸登場，而「預售票」則將在11月16日凌晨零時亦將於「OQR Ticket」票務系統正式開賣。

堪稱2019年底全台最強戶外電音盛會的「WILDBEAT好野趴2019」，12月14日、15日連續兩天在台北大佳河濱公園10號水門登場。主辦單位在官方臉書以每日公布一位卡司的方式成功炒熱話題，讓早前已開賣的「超級早鳥方案」及三千張「早鳥票」都迅速「秒殺」，成為廣大電音迷引頸期盼今年最終場的電音盛典。

「WILDBEAT好野趴2019」自上週六（11/9）公布有「國民老公」封號的Martin Garrix（馬汀蓋瑞克斯）確定出席後，不少電音迷都紛紛興奮在官方臉書留言詢問DVLM訪台的可能性。主辦單位證實，DVLM將亮相12月14日做壓軸演出，這也是他們睽違4年重回百大DJ冠軍寶座後的重要演出，值得電音迷期待。DVLM是比利時DJ，為唱片製作二人組，由Dimitri Thivaios和Michael Thivaios兄弟組成，過去他們曾經在2015年拿下百大DJ冠軍。

Dash Berlin將出席「WILDBEAT好野趴2019」。（紅星全球娛樂提供）

遊走EDM、Trap等多種曲風自如的DVLM，今年夏天攜手David Guetta（大衛庫塔）、Daddy Yankee（洋基老爹）等人推出雷鬼舞曲〈Instagram〉，多元曲風在世界各地大受歡迎，果然讓他們今年再度重返冠軍寶座擠掉三連冠的「國民老公」Martin Garrix（馬汀蓋瑞克斯），也成功推遲小馬汀挑戰曼神五冠的霸業。

除了網羅DVLM與Martin Garrix（馬汀蓋瑞克斯），來自荷蘭Dash Berlin（柏林大叔）也確定在12月15日登場。「2019 WILDBEAT好野趴」將於11月16日(六)凌晨零時正式開賣「預售票」，12月14、15日連續兩天也將持續販售「現場票」，欲知詳情請上「OQR Ticket」票務系統；有關兩天活動的相關消息，請鎖定

「好野趴WILDBEAT MUSIC FESTIVAL 2019」官方臉書。

「好野趴WILDBEAT MUSIC FESTIVAL 2019」活動內容：

時間：2019年12月14日(六) 14:00–22:00、12月15日(日) 15:00 22:00

地點：台北大佳河濱公園10號水門（台北市中山區）

主辦單位：紅星全球娛樂、海樂影業

售票系統：「OQR Ticket」票務系統

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