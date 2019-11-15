陳亞蘭在台視、楊麗花歌仔戲《忠孝節義》第2單元「孝感動天」劇中大鬍子造型，意外在同志圈暴紅，封她是「熊化亞蘭」，恰巧她製作舞台劇《黑家店2：追殺萬古流芳》正在西門紅樓演出，紅樓因有不少Gay Bar，有網友打趣留言希望能在紅樓巧遇她。她為《忠孝節義》後製與宣傳日操16小時，最快年底播出結束才能放鬆休息，至於GFEMBA的畢業論文還沒寫，她笑說會再好好思考這題。

陳亞蘭與陳怡真在「孝感動天」單元的「華娥CP」十分虐心，被網友封為是繼楊麗花與許秀年後，再一經典CP，2人劇中因理念爭執而翻臉，網友反倒心疼，直呼「可以不要這麼虐嗎」？陳亞蘭預告將在第3單元「斷機教子」再續夫妻緣。

《忠孝節義》籌備到開拍到上檔長達5年，陳亞蘭笑稱都忘了每集要播出的劇情，靠著隨身攜帶的記事本，以及在後製確認完成帶時，才能想起隔天播出內容。陳亞蘭日前曾突然發訊息給團隊，「接下來每集都有關鍵人物要領便當（角色死亡）」，發便當毫不手軟的速度讓團隊嚇傻。

(中時 )