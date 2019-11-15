林柏宏最新作品《大約在冬季》近日在北京舉辦首映會，不過他人正在拍攝華語科幻影集《2049》沒能參加，昨他提到這次相當榮幸可以參與演出，從編劇饒雪漫、音樂IP創始人齊秦、監製黃志明、導演王維明和攝影師「賓哥」李屏賓，讓他覺得簡直是「夢幻名單」。

林柏宏提及和片中演員文淇的互動，有一幕他騎重機載著由文淇上陽明山的戲，因為是第一次騎山路，路況不是太熟悉，騎到一半還熄火，讓他有點不好意思地說：「不曉得當時文淇有沒有嚇到。」

而對於在電影裡飾演林柏宏父親的霍建華，林說：「在讀本時，華哥念台詞和對於父子角色的理解，和自己有滿多共鳴，到了現場對戲時，即使他還沒開口，光憑他的眼神就能讓我馬上入戲，很開心能跟華哥合作。」

林柏宏在片中飾演霍建華兒子「齊一天」。（周子娛樂提供）

電影描述橫跨30年兩代人的愛情故事，該片也緊扣著由齊秦所演唱的經典歌曲〈大約在冬季〉，林柏宏提到自己第一次看到劇本就相當喜歡，除了看劇本外，還特別去找了歌詞，才發現原來這是一首描述有遺憾的愛情故事，他表示其實就如同電影一樣，每段愛情都有遺憾和不得已的地方，但也因為這些遺憾，才能讓愛情永遠留在角色之中。

這次林柏宏也為了電影錄製了〈大約在冬季〉這首歌的群星演唱版，14日片方一釋出該歌曲MV，馬上湧入大量粉絲敲碗問他什麼時候發唱片，林則說自己一直都很喜歡唱歌，也趁機喊話：「希望之後有機會能唱到自己主演的電影的主題曲。」

(中時 )