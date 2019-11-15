近日Selina前夫張承中（阿中）和尹馨戀情曝光，今Ella出席弘道老人福利基金會公益活動，大方送上祝福「看他的照片很為他開心，他臉上表情是不會騙人的，看得出來他真心喜歡孩子」，此外也透露S.H.E昨夜相約泡溫泉，還透露帶了神秘嘉賓，本來要公布答案是兒子勁寶，媒體率先提問「是阿中嗎？」Ella激動說「怎麼可能！我們是帶著『祝福阿中的心』去泡湯」。

Ella說一開始並不知道阿中的新戀情，是看新聞才得知，「當然要傳訊息虧他啊，結果他回『對不起，我收訊不好』哈哈，竟然當作沒看到，沒想到他也會拍謝」，並透露阿中有一個姪女很可愛、很會講話，也跟Selina很要好，「有沒有小孩隨緣啦，他們戀情才剛開始」，也希望媒體給他們一點空間。至於Selina心情如何？Ella直說：「她現在幸福美滿，不用擔心」。

今年Ella二度擔任寒冬助老公益大使，她拋磚引玉捐款邀請民眾愛心響應弘道寒冬助老。弘道老人基金會愛心捐款專線：04-2206-0698、郵政劃撥帳號：22754331。

(中時 )