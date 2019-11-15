林志玲婚禮在即，少數受邀的12桌親友名單中，其中一位獲邀的演員林健寰正是帶她出道的人，林健寰說：「我未從事演藝事業之前，是經營模特兒經紀公司，有一天在書店發現志玲，驚為天人，甜美又有親和力、身材姣好，是廣告最喜歡的類型。」

那時林健寰目測林志玲只有17、18歲，就上前去遞名片，「小女孩很大方，不畏懼陌生哥哥，就說要問媽媽，當她這麼說我想她應該年紀很小，於是就跟她媽媽聯絡。」林志玲出道作品是拍洗面乳的廣告，那年她才15歲。

林健寰稱林志玲是天生吃這行飯的，第一次面對鏡頭完全不害怕，因為是拍洗面乳廣告，她不能穿太多還得露香肩、潑水在臉上，加上拍攝時是秋天，她從早上6點多到現場，等到中午才開始拍，相當有耐心，年紀輕輕展現大將之風，連當時的廣告導演都讚不絕口。

兩人合作一個暑假，後來林志玲的母親希望她先完成學業，升高中後就去到加拿大念書，直到大學畢業後碰上洪偉明，說起來林健寰算更早挖掘她出道的人，林健寰還分享幾年前林志玲上張小燕的節目，本來節目主題是要找他回來，兩人相見歡，可是當時他已經轉戰演藝圈，人在大陸拍戲趕不回來，無緣碰面。

(中時 )