喜歡音樂新人許莉潔推出第三波主打〈再抱緊一點〉，MV邀請新生代男神涂善存擔任男主角，巧的是兩人早在袁詠琳的MV客串演出航站情緣，如今一年後再相聚，竟然上演「鬧分手」戲碼，讓涂善存大嘆「航站情緣走不下去了」。在MV中導演安排兩人多場親密戲，涂善存不僅勾手、輕捧許莉潔臉頰，還從背後強抱許莉潔，被問到心中有無小鹿亂撞？許莉潔笑說：「沒有這麼慾女啦！還是很害羞，畢竟我還是23歲小少女。」

許莉潔新歌〈再抱緊一點〉MV邀請新生代男神涂善存擔任男主角。（喜歡音樂提供）

涂善存也驚訝發現「判若兩人，感覺她在身形上下許多努力」，原來一年前兩人合作時，許莉潔才正要開始減肥，如今瘦身成功也變得有自信，片場中工作人員都在吃肉粽，許莉潔相當自制只喝魚丸湯，驚人意志力令人佩服。

許莉潔新歌〈再抱緊一點〉MV中邀請涂善存擔任男主角。（喜歡音樂提供）

許莉潔在MV中大飆哭戲，她表示「當下有回想過去那段情，把自己融入歌詞裡」，拍攝日遭逢中颱米塔來攪局，眾人雨中生信心，盼〈再抱緊一點〉這首歌能有「遇水則發」好兆頭。更多專輯及12月13日新歌演唱會資訊，請上許莉潔官方臉書或IG查詢。

許莉潔新歌〈再抱緊一點〉MV中，涂善存被導演安排從背後抱她。（喜歡音樂提供）

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