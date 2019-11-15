宇宙人明年2月8日首度登上小巨蛋舉行「你的宇宙YOUNIVERSE 」演唱會，近日推出演唱會同名主題曲〈你的宇宙〉，主唱小玉以出道10年歷程為靈感，寫出自己一路追尋站上大舞台的過程，和歌迷面對自身生活為夢想前進的過程，雖兩方經歷不同，但等待未來時內心孤獨感受是一樣的，希望透過音樂療癒每顆孤獨的心。而歌曲製作數度難產，歷經了三次轉KEY，最後才定調出讓彼此滿意的作品，貝斯手方Ｑ笑說「我們一共做了10個版本，硬碟都被塞爆了！」

宇宙人與〈你的宇宙〉MV女主角林奕嵐。（相信音樂提供）

對於孤獨感，小玉和吉他手阿奎分享，曾經工作到深夜回家，發現忘了帶鑰匙，無助的孤獨滋味讓他們難忘；方Q回憶高三時第一次感受到孤獨，「那時候我先推甄上大學，其他同學都還要努力聯考，突然就都沒人理我了。」小玉大笑「天啊！這種孤獨！」方Q也笑說「後來我覺得這種感覺也還不錯，原來我是一個享受孤獨的人。」

MV中為了展現漂浮宇宙感，導演利用彈簧床和高速攝影機拍攝，宇宙人玩得不亦樂乎，尤其阿奎平衡感及家，導演大讚「有夠會飄」，成為公認的「漂浮王」。此外10年前宇宙人的出道曲〈太空警察〉MV中飾演「太空警察」的邱彥翔也特地到現場探班。〈你的宇宙〉已於14日數位上架。宇宙人「你的宇宙YOUNIVERSE」演唱會門票11月23日中午12點在拓元售票系統開賣，更多宇宙人相關資訊請關注官方臉書。

邱彥翔特地現身宇宙人〈你的宇宙〉MV拍攝現場探班。（相信音樂提供）

宇宙人將於明年首度攻蛋。（相信音樂提供）

宇宙人〈你的宇宙〉MV，3位成員帥勁十足。（相信音樂提供）

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