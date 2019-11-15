國民黨今天下午召開臨時中常會，調整不分區立委名單，國民黨主席吳敦義退到第14名。國民黨總統參選人韓國瑜競選副總幹事周錫瑋沉痛說，馬英九當年選上總統後再回鍋黨主席，吳伯雄選擇退讓，如此的大公無私，吳敦義應該要學學！

周錫瑋在臉書直播指出，這次不分區提名過程，讓很多人不高興，甚至讓很多人失望，也造成大家心情的不安定、甚至生氣。讓他想到馬英九當年因台北市長特別費案被起訴，所以就辭去國民黨主席，同時宣布參選總統，當時吳伯雄出來扛責任，接國民黨主席，並全力輔選，結果馬高票當選總統。馬當選總統之後還要黨主席這個位置，就去找吳伯雄，有人勸吳伯雄說，你可以出來選主席，不一定要讓，也不一定會輸。可是吳伯雄選擇退讓，讓馬英九再回來當國民黨主席。

他表示，吳伯雄沒有在其他地方大聲嚷嚷，或作情緒的宣洩，他退讓後繼續為黨、為國家努力，這陣子在很多韓國瑜和立委造勢的場合，都看到吳伯雄拖著老邁身軀盡力輔選，因他覺得這是他應該做的事。

周錫瑋直指，吳伯雄就是大公無私，當時他和宋楚瑜選省長，當時李登輝要的是宋楚瑜，而不是吳伯雄，吳伯雄曾說他拚到了玉山也要選，結果被勸退了。周錫瑋說，他發現一件事很重要，當黨主席要大公無私，全心全意的奉獻，這個黨才能打贏勝仗。

周錫瑋說，他剛跟某一個縣某一個市的黨部主委通過電話，他跟吳敦義是很好的朋友，吳敦義選主席時他也是全力以赴，但今天他卻希望吳主席不要選不分區立委，不要列名，應該要退出。和吳敦義這樣好的朋友都這樣勸告他。周錫瑋最後語重心長地說，黨內高層、黨內決策的重要人物、黨內影響形象跟風氣的重要人物，要能夠知所進退，學學吳伯雄！

(中時電子報)