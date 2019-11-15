國教盟今(15)日召開記者會，質疑109學年度大學考試入學分發核定名額比例仍僅23％，教育部回應，為避免個別校系發生個人申請或考試入學分發名額極端高低，自109學年度起，引導各校系妥慎規劃各招生管道名額，並宜貼近全校平均名額比率，且未對考試入學分發招生名額比例設定上限。

教育部表示，大學多元入學從83年試辦推薦甄試以來，歷經逾25年的發展，向由大學校系循各入學管道特色，並參酌不同管道學生入學後的學習表現、在學穩定度、招收弱勢學生等因素，逐步漸進調整各管道招生名額比例至目前情形，而非遽然調整。

教育部提到，在此過程中，僅對考試入學分發以外的入學管道，如繁星推薦(原則15％)、個人申請(以45％為限，但有需求經本部專案核准則可超逾)、特殊選才(逐年微調，108學年度以1.5％為上限)等招生名額比例進行控管，而未對考試入學分發之招生名額比例設定上限。也就是說，如有校系規劃，將考試入學分發招生名額比例拉高至50％以上，教育部定尊重並予核定。

教育部指出，若以所提「考試入學分發招生名額比例提高至50％以上」的訴求，涉及大學校系招生自主權責，如規定考試入學分發招生名額須達50％以上，在不變動繁星推薦(原則15％)及其他管道(約10％)名額比例之情況下，勢必須將個人申請招生名額比例調降至25％以下。

教育部表示，以現行絕大多數考生皆會報考學測的情形而言，受影響者接近全體學生，同時個人申請之報名分發率將比現在驟減至可能只有一半，落榜學生驟增，對學生與家長造成衝擊會極為巨大。

教育部表示，108學年度考試入學招生名額比例核定為22.69％，但實際招生名額比例為32.53％。目前109學年度考試入學招生名額比例核定為23.06％。

教育部強調，經多年發展迄今，各管道名額比例分配情形已漸趨穩定。未來教育部就審核大學校系評估其學生學習表現、在學穩定度、招收弱勢學生情形等指標，所提出提高個人申請名額比例之需求，亦將持續參酌學校教學資源、甄試方式及品質等情形，嚴格審查並據以核定。

(旺報 )