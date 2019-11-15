孟耿如15日出席酒廠活動，她和男友黃子佼（佼佼）明年4月19日舉行婚禮，計畫明年初懷孕，不排斥挺肚當新娘。她解釋是因為很羨慕簡嫚書，她之前和簡合作舞台劇，簡很會藏肚，完全沒被發現，甚至還拍動作戲，所以她希望早點生，身材恢復快，日後工作也比較好安排。

佼佼本周日將到台南參加林志玲婚禮，佼佼舊愛小S也會出席，孟耿如因為要「上課」而缺席。孟耿如說，她找了西班牙老師要上課，沒辦法改期，不是故意避開小S。她跟小S沒碰過面，但平時有空會看她的節目，「她很做自己，沒形象包袱、很放得開」。

佼佼是單親家庭，過去與媽媽較少聯絡，但佼媽這次會參加他的婚禮，孟耿如說，還在等佼佼安排時間和佼媽見面。孟耿如為婚禮事宜很傷腦筋，太多瑣碎細節必須兼顧，婚禮會播放佼佼的已逝愛犬「元氣」影片，佼佼說屆時可能會大哭，孟耿如說，「我到時候要Hold住情緒，因為要幫佼佼擦眼淚」。

(中時 )