包偉銘日前帶老婆劉依純前往日本四國旅行，享受甜蜜之旅，原規劃在豪華鐵道之旅、賞楓葉完後，來個舒舒服服的泡湯，沒想到在泡湯行程，原本都換好浴衣，也開心拍完照，結果遇到台灣來的遊客，還被認出，熱情邀約包偉銘夫婦「一起泡」，讓兩人略顯尷尬，只好說「剛泡完」便匆忙離開，包偉銘笑說「原本期待的泡湯果真『泡湯』了」。

兩人此次到四國旅行，包偉銘依照慣例，在火車月台上跳起招牌歌曲〈枸起走起〉，由於曾演出的台版《原來是美男》曾在日本放映，又被列車長小姐認出，於是三人便合照留念。車上，包偉銘特地事先預訂一隻限量版吉祥物給劉依純，讓劉收到後笑得樂不可支，直呼真的很幸福。在飯店時導遊特地向老闆介紹是台灣藝人，老闆聽聞立刻想準備單獨一間房間給兩人，讓包偉銘夫妻倆受寵若驚，最後婉拒，表示很謝謝老闆的照顧。

包偉銘和老婆劉依純在千年物語列車合影，搭配滿開紅楓葉的景色格外浪漫。（翰森娛樂提供）

包偉銘夫婦遇到熱情列車長。（翰森娛樂提供）

包偉銘和劉依純周六將在《超級同學會》節目中同台，原本在三興國小是籃球隊的包偉銘，和劉依純私下一聊才發現，原來兩人曾就讀同一個國小。不過當時劉依純對籃球校隊的球員無感，只是沒想到，多年後兩人卻成為夫妻。

包偉銘夫婦赴日本愛之旅，在松山城日本三大名城之一前與Q版的武士合影。（翰森娛樂提供）

包偉銘特別為劉依純準備的布娃娃，令她笑開懷宛如小女孩。（翰森娛樂提供）

(中時 )