蔡英文總統（中）15日參加新竹縣聯合競選總部成立大會，她懇請大家除了支持鄭朝方（左）與周江杰（右）兩位立委參選人，也要支持她再做4年。（羅浚濱攝）

蔡英文總統與前行政院長賴清德15日先後參加蔡英文連任新竹縣暨立委參選人鄭朝方與周江杰聯合競選總部成立大會，黨內大老林光華、張學舜以及前縣長鄭永金都輪番上台懇託，而蔡、賴雖未同時合體，但先後到場已讓支持者情緒飆升，展現綠營團結氣勢。

蔡英文與立委參選人鄭朝方、周江杰聯合競選總部成立大會昨天晚上在光明六路、家樂福對面的大停車場熱鬧舉行，現場湧入大批支持者，大會由黨部主委彭瑞德、邱盈滋、立委陳亭妃輪流主持，包括縣議員張珈源、吳傳地、競選主任委員張學舜、顧問團團長前縣長鄭永金、全國中央客家助選團總團長前縣長林光華、前主席許信良、文化部長鄭麗君都輪番上台請託。

蔡英文副手、前行政院長賴清德則先在晚間7點30分來到現場力挺兩位參選人，賴清德表示，新竹縣是古都也是科技新城，下屆在立委增加1席之後將邁向新的時代，新的時代，需要年輕的好人才來推動新竹縣新的好政策。

賴清德在向支持者懇託之後，隨即離開，並未與蔡英文合體。

而蔡英文在晚間8點25分到場，蔡英文說，2020台灣與新竹一定都要贏，這是新竹縣10幾年來追求民主的機會最好的1次，這次有兩席立委，讓新竹縣有更多的立委來跟大家做最多的服務，最重要的是這次民進黨提名的鄭朝方與周江杰都是最優秀的人才，他們兩人如果都進入國會，新竹縣一定能大進步。

蔡英文說，我們要讓這兩人進入國會，守護新竹、守護台灣，而我也是候選人，也是需要大家的支持，再讓我連任做4年，過去3年多的執政，歷經很多困難，但我們已一一展現成績，今年第1、2、3季經濟已成長更是亞洲4小龍第1名，台商都回來台灣投資，今年是台灣的投資大爆發年，明年、後年也都會大成長。

選舉不到兩個月大家一定要團結，總統要支持蔡英文、竹縣的兩席立委要支持鄭朝方、周江杰，總統要連任，國會要過半。

(中時 )